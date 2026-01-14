Dolar
43.18
Euro
50.33
Altın
4,634.60
ETH/USDT
3,290.70
BTC/USDT
95,028.00
BIST 100
12,350.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'de büyüme, güvenlik ve jeopolitika Conclave 2026 toplantısında ele alınacak

Avrupa Birliği'nde (AB) büyüme, demokrasi, jeopolitika ile savunma ve güvenlik gibi stratejik başlıkların ele alınacağı "Conclave 2026" toplantısı, 15-17 Ocak tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek.

Ata Ufuk Şeker  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
AB'de büyüme, güvenlik ve jeopolitika Conclave 2026 toplantısında ele alınacak

Brüksel

Düşünce kuruluşu EuropaNova tarafından organize edilen toplantı, "Avrupa gücünden AB gücüne" temasıyla gerçekleştirilecek. Özel katılımlı etkinlikte, AB'nin ekonomik büyüme kapasitesi, demokratik dayanıklılığı, jeopolitik konumu ile savunma ve güvenlik politikaları çok boyutlu şekilde ele alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantının açılışı, Belçika Kraliyet Flaman Akademisi'nde yapılacak. Program, daha sonra Brüksel'deki önde gelen düşünce kuruluşlarından Bruegel'in merkezinde gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek.

Conclave 2026'nın açılış konuşmalarını, Belçika Kraliyet Flaman Bilim ve Sanat Akademisi Başkanı Godelieve Laureys, EuropaNova Başkanı Guillaume Klossa ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yapacak.

Toplantıya, AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ile AB bankası olarak bilinen ve üye ülkelerdeki ortak projelere finansman sağlayan Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkanı Nadia Calvino'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili katılacak.

Yalçındağ, "İş dünyasından uyarı" başlıklı konuşmasında, AB'nin karşı karşıya olduğu temel ekonomik ve jeopolitik zorluklara, küresel rekabet ortamında Avrupa'nın konumuna ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası'nın da katılacağı etkinlikte, AB kurumlarından üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileri ve karar alıcı seviyesindeki katılımcılar, AB'nin geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunacak.

Program kapsamında, Avrupa'nın teknolojik dayanıklılığının artırılması, jeostratejik değişimler karşısında sivil toplumun karşılaştığı zorluklar, vatandaşların AB politikalarına katılımının güçlendirilmesi ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği gibi başlıklarda çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi
Yeşilay Başkanı Dinç, kumar bağımlılığında güncel verileri paylaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi hazırlığı

AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi hazırlığı

AB'de büyüme, güvenlik ve jeopolitika Conclave 2026 toplantısında ele alınacak

Brüksel Otomobil Fuarı 102. yılında kapılarını açtı

Ticaret Bakanı Bolat'ın Brüksel ve Londra ziyareti yeni işbirliklerinin kapısını aralayacak

Ticaret Bakanı Bolat'ın Brüksel ve Londra ziyareti yeni işbirliklerinin kapısını aralayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet