Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'ın Brüksel ve Londra ziyareti yeni işbirliklerinin kapısını aralayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ve Londra'da gerçekleştireceği temaslarda, ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni işbirliklerine fırsat oluşturacak kapsamlı görüşmeler yapacak.

Seda Tolmaç  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Ticaret Bakanı Bolat'ın Brüksel ve Londra ziyareti yeni işbirliklerinin kapısını aralayacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bolat, yarın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ticari ve ekonomik ilişkilerini ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e ziyarette bulunacak.

Söz konusu ziyaret, Gümrük Birliği'nin 30. yılının tamamlandığı ve dünya ticaretinin kritik bir dönemeçten geçtiği bu süreçte kritik önem taşıyor.

Bakan Bolat, ziyareti kapsamında AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile bir araya gelecek.

Avrupa Komisyonunun üst düzey ticaret ve ekonomi yönetimiyle yapılacak bu görüşmelerde, Türkiye'nin, Avrupa'nın yeni ekonomik güvenlik, rekabetçilik, yeşil ve dijital dönüşüm politikalarındaki konumu ile AB tedarik zincirlerine entegrasyonunun taşıdığı önem ele alınacak.

Türkiye-İngiltere STA müzakeleri öncesinde kritik istişare

Bolat, 8 Ocak'ta da Londra'ya gidecek. Burada Bakan Bolat ile İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle eş başkanlıklarında Türkiye ve İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı yapılacak.

Bu temaslarda, iki ülke tarafından belirlenen 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yol haritası ortaya konulacak. Ayrıca, Türkiye ile İngiltere arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmasının (STA) güncellenmesi müzakerelerinin 4'üncü turu öncesinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

İki bakanın, toplantı sonrasında "JETCO Protokolü" ve "Eylem Planı ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne İlişkin Karşılıklı Tanıma Anlaşması"na imza atması bekleniyor.

Bolat, bu programın ardından İş Dünyasındaki Başarılar ve Fırsatlar Hakkında Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Bolat'ın İngiltere'de faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geleceği toplantıda, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alınacak.


