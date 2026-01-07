Dolar
43.06
Euro
50.31
Altın
4,464.80
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,808.00
BIST 100
12,091.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, Malezya Yatırım Ticaret ve Sanayi Bakanı Ghani ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Yatırım Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Bakan Bolat, Malezya Yatırım Ticaret ve Sanayi Bakanı Ghani ile görüştü

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı vesilesiyle bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bakan Ghani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefine ulaştırmak amacıyla atılabilecek somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon ve belirlediği hedefler doğrultusunda ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda artıracak politikaları hayata geçirmeye, savunma, yatırımlar, turizm ve helal kalite altyapısı başta olmak üzere tüm işbirliği alanlarında kararlılıkla ve güçlü bir iradeyle ilerlemeye devam edeceğiz."

​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bolat, Malezya Yatırım Ticaret ve Sanayi Bakanı Ghani ile görüştü

Bakan Bolat, Malezya Yatırım Ticaret ve Sanayi Bakanı Ghani ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat'ın Brüksel ve Londra ziyareti yeni işbirliklerinin kapısını aralayacak

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu

Ticaret Bakanı Bolat: Dezenflasyonun devamı için üretici ve tüketiciyi koruyan tedbirlere devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Bolat: Dezenflasyonun devamı için üretici ve tüketiciyi koruyan tedbirlere devam edeceğiz
Bakan Bolat, ticarette 2025 yılını değerlendirdi

Bakan Bolat, ticarette 2025 yılını değerlendirdi
Bakan Bolat: Öncü göstergelerimiz, aralık ayında çok daha güçlü ihracata işaret etmektedir

Bakan Bolat: Öncü göstergelerimiz, aralık ayında çok daha güçlü ihracata işaret etmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet