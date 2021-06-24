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AB'de 27 Haziran'a kadar yetişkinlerin yüzde 60'ı aşılanmış olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 60'ının 27 Haziran itibarıyla Kovid-19'a karşı ilk doz aşıyı almış olacağını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.06.2021
AB'de 27 Haziran'a kadar yetişkinlerin yüzde 60'ı aşılanmış olacak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına Kovid-19 salgınıyla mücadele ve aşılamalardaki son durum hakkında sunum yaptı.

Von der Leyen'in paylaştığı bilgilere göre, AB ülkelerine 27 Haziran'a kadar 424 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim edilmiş, bunların 346 milyonu uygulanmış olacak.

Yine 27 Haziran'a kadar AB ülkelerinde yaklaşık 220 milyon doz aşı yapılacak. Böylece AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 60'ına ilk doz aşı yapılmış olacak.

Von der Leyen, gelecek aylarda aşı üreticilerinin AB'ye yapacağı teslimatlarla ilgili de planları paylaştı. Buna göre bu yılın üçüncü çeyreğinde AB'ye 497 milyon doz, dördüncü çeyrekte ise 399 milyon doz aşı teslim edilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı, aşılamaların istikrarlı şekilde ilerlediğini, ikinci çeyrekteki teslimat hedeflerinin aşıldığını belirterek, "Aşılamaları daha da hızlandırmalıyız." ifadesini kullandı.


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