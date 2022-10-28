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Dünya

ABD'den Salman Rüşdi'nin öldürülmesi için ödül vadeden İranlı vakfa yaptırım

ABD yönetimi, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin öldürülmesi için ödül vadeden İran merkezli bir vakfı yaptırım listesine ekledi.

Dilara Zengin Okay   | 28.10.2022
ABD'den Salman Rüşdi'nin öldürülmesi için ödül vadeden İranlı vakfa yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi'nin öldürülmesi için ödül vadeden ve İran merkezli bir vakıf olan "15 Khordad Foundation"a yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Şubat 1989'da Rüşdi için ölüm fetvası vermesinden bu yana söz konusu vakfın bu eylemi gerçekleştireceklere milyonlarca dolar teklif ettiği aktarıldı.

Vakfın, yazarı hedef alanlar için öngördüğü ödülü yükselttiği belirtilen açıklamada, Humeyni tarafından verilen ve "15 Khordad Foundation" ile diğer İranlı kuruluşlarca mali olarak desteklenen ölüm fetvasının aralarında yazarlar, çevirmenler ve yayıncıların da bulunduğu, Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" kitabıyla bağlantılı birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

Salman Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada California doğumlu Hadi Matar adlı 24 yaşındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, yaptığı açıklamada, yazarın hayatı tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü, bir gözünü de kaybedebileceğini aktarmıştı.

Saldırıdan hemen sonra yakalanan Matar ise ilki 14 Ağustos’ta ve ikincisi dün olmak üzere çıkarıldığı iki mahkemede de 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği hakkındaki "cinayete teşebbüs" ve "saldırı suçlamalarını" reddetmişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

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