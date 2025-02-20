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Dünya

ABD'den Panama'ya getirilen düzensiz göçmenlerden 97'si Darien'deki göçmen kampına gönderildi

Panama, ABD'den sınır dışı edilen ve dönüş işlemleri başlatılana kadar ülkedeki bir otelde tutulan yaklaşık 300 düzensiz göçmenden ülkesine dönmeyi kabul etmeyen 97'sinin Darien eyaletindeki göçmen kampına gönderildiğini bildirdi.

Sercan İrkin  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
ABD'den Panama'ya getirilen düzensiz göçmenlerden 97'si Darien'deki göçmen kampına gönderildi

Panama City

Panama Güvenlik Bakanlığı, ABD'den gelen düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'den sınır dışı edilen yaklaşık 300 düzensiz göçmenden ülkesine dönmeyi kabul etmeyen 97'sinin Darien eyaletindeki göçmen kampına gönderildiği ve 8 kişinin daha gönderileceği belirtildi.

Yetkililer, ülkesine dönmeyi reddedenlerin, başka bir ülke tarafından kabul edilene kadar burada kalacaklarını bildirdi.

Ülkelerine dönmeye gönüllü olan düzensiz göçmenlerin ise Panama'da kaldıkları otelde bekledikleri kaydedildi.

Panama hükümeti, polis korumasındaki otelden çıkmalarına izin verilmeyen göçmenler için "alıkonuldukları" ifadesini kullanmayı reddediyor.

Çinli bir kadın düzensiz göçmenlerin kaldığı otelden kaçmıştı

Panama Ulusal Göçmenlik Servisi, dün Çinli bir kadının düzensiz göçmenlerin kaldığı otelden kaçtığını duyurmuştu.

Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Abrego ise sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, kadının Panama-Kosta Rika sınırı yakınında bulunduğunu açıklamıştı.

Abrego, Çinli kadının kaçışından "insan kaçakçılarını" sorumlu tutmuştu.

Ne olmuştu?

Panamalı yetkililer, çoğunluğu İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Nepal, Sri Lanka ve Çin'den olan yaklaşık 300 düzensiz göçmenin ABD'den sınır dışı edildiğini ve ülkelerine dönüş süreçleri başlatılana kadar Panama'da bir otelde tutulduğunu belirtmişti.

Konaklamayla ilgili tüm masrafın ABD tarafından karşılandığını ifade eden yetkililer, Panama'nın, ABD'den sınır dışı edilen ancak ülkelerine direkt gönderilemeyen düzensiz göçmenler için "köprü ülke" durumunda olduğunu vurgulamıştı.

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