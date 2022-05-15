Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,038.90
BTC/USDT
29,859.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi

ABD, Libya'nın petrol gelirlerinin şeffaf ve adil yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması önerisinde bulundu.

Ebu Bekir Aşkın   | 15.05.2022
ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi

Trablus

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Facebook hesabından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya petrolünün yeniden üretilmeye başlanmasının ülke halkı ve küresel ekonomi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Petrol gelirlerinin hesap verilebilir ve adil biçimde dağıtımı için bir mekanizma oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "ABD bu tür bir mekanizmanın kurulması için, Libyalı tarafların talep ettiği şekilde teknik yardım sağlamaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan petrol gelirlerinde bir istikrarın sağlanması halinde Libya'nın demokratik bir sürece daha hızlı girebileceği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, tüm Libyalıların petrol gelirlerinden eşit pay alabileceği bir mekanizma kuruluncaya dek, petrol gelirlerinin dondurulmasını talep eden bir açıklama yapmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

Benzer haberler

ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi

ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi

ABD genelinde binlerce kişi 'kürtaj hakkı' için sokağa çıktı

ABD 50 yıl önce iade ettiği Okinawa'dan vazgeçemiyor

Otomotivde en fazla ihracatı İstanbul yaptı

Otomotivde en fazla ihracatı İstanbul yaptı
Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız

Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız
ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyeti: ABD Kongresi, F-16 konusunda çok olumlu

ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyeti: ABD Kongresi, F-16 konusunda çok olumlu