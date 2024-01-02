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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'den, İsrailli iki bakanın Gazze'deki Filistinlilere yönelik "gönüllü göç" açıklamasına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir’in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine” yönelik açıklamalarını “kışkırtıcı ve sorumsuzca” şeklinde yorumladı.

Islam Doğru  | 02.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
ABD'den, İsrailli iki bakanın Gazze'deki Filistinlilere yönelik "gönüllü göç" açıklamasına tepki

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Gazze halkının göç etmesine yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.

Miller, İsrailli iki bakanın söylemlerini “kışkırtıcı ve sorumsuzca” şeklinde niteleyerek, ABD’nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtti.

Bu tür söylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer tarafından kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, bu tür açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetti.

Miller, “Gelecekte Hamas'ın artık kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği bir Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı konusunda açık, tutarlı ve net olduk.” ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

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