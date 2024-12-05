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Dünya

ABD'den, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Gürcistan'a "ek yaptırım" mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
ABD'den, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Gürcistan'a "ek yaptırım" mesajı Fotoğraf: Mirian Meladze/AA

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından, Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin, Gürcistan ve halkının 32 yılı aşkın süredir ortağı olduğu belirtilen açıklamada, "ABD, Gürcü Hayali Partisinin, Gürcistan halkına, protestoculara, basın mensuplarına ve muhaliflere uyguladığı sert ve haksız şiddeti kesin bir dille kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gürcü Hayali Partisine "baskıcı taktiklere" son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, "Özellikle, kolluk kuvvetleri tarafından ciddi şekilde yaralanan kişilerin haberleri hakkında endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin Gürcistan halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Gürcistan halkının özgürlük ve ifade hakkını baskılayanlar dahil olmak üzere Gürcistan'daki demokratik süreci ya da kurumları zayıflatanlardan hesap sorulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın daha önce Gürcistan ile stratejik ilişkileri askıya aldığı hatırlatılan açıklamada, "ABD, ilave yaptırımlar da dahil olmak üzere tasarrufundaki araçları kullanmaya hazırlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak sonuçları tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulamıştı.

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