Dolar
35.43
Euro
36.61
Altın
2,716.21
ETH/USDT
3,336.30
BTC/USDT
100,545.00
BIST 100
9,866.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Ankara'da "zafer konvoyu" düzenleniyor.
logo
Dünya

ABD'den, düzensiz göçü kolaylaştıran seyahat acentelerinin yöneticilerine vize kısıtlaması getirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mathew Miller tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye düzensiz göçü kolaylaştıran seyahat acentelerinin üst düzey yöneticilerine vize kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Mücahit Oktay  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
ABD'den, düzensiz göçü kolaylaştıran seyahat acentelerinin yöneticilerine vize kısıtlaması getirildi

New York

Miller, yazılı açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı bugün, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinin birden fazla üst düzey yöneticisine, ABD'ye düzensiz göçü bilerek kolaylaştırdıkları gerekçesiyle vize kısıtlamaları getirmek için adımlar atıyor." ifadelerine yer verdi.

Bu konuda yeni kısıtlamalar için çalışmaların devam edeceğini belirten Miller, Latin Amerika, Orta Doğu, Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Batı Afrika'daki 16 ülkeden bazı kişilere vize kısıtlamaları getirmek için adımlar atıldığını, Nikaragua, Küba ve Libya'yı bağlayan rotalar da dahil, 70'ten fazla charter uçuş rotasını kapatmaya yardımcı olduklarını bildirdi.

Sözcü Miller, "Hiç kimse savunmasız göçmenlerden kar elde etmemelidir." ifadesine yer verdiği açıklamada, söz konusu vize kısıtlama politikasının küresel çapta olduğunu ve ayrıca Vize Muafiyet Programı'na hak kazanan kişiler için de geçerli olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı
İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik ek tedbirler aldı
Türkiye, savunma sanayisinde NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendiriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'a teşekkür

Benzer haberler

Trump, ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" seçti

Trump, ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" seçti

ABD'den, düzensiz göçü kolaylaştıran seyahat acentelerinin yöneticilerine vize kısıtlaması getirildi

ABD'li yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına güvenim tam

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına güvenim tam
Gece göç eden kuşlar, uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir

Gece göç eden kuşlar, uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir
KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi

KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet