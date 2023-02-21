Dolar
18.85
Euro
20.16
Altın
1,841.36
ETH/USDT
1,698.30
BTC/USDT
24,712.00
BIST 100
5,148.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Şehit Murat Nuraydın caddesinde, 3 kişinin bulunduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay merkezli depremde yıkılan Haraparası Mahallesi'ndeki bina enkazında arama kurtarma çalışması devam ediyor
logo
Dünya

ABD'deki tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilenenler için klinik açılacak

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın yaşandığı bölgede, halkın sağlık taramasından geçirilmesi için klinik açılacak.

Mücahit Oktay   | 21.02.2023
ABD'deki tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilenenler için klinik açılacak Fotoğraf: Nick Hagen/AA

New York

Ohio Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı East Palestine bölgesinde yaşayan sakinlerin artan sağlık endişelerini gidermek için yarın bir klinik açılacağı ve isteyen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Bölge halkının bir çoğu, kaza sonrasında sağlık sorunlarından şikayetçi olurken, kimyasal atıkların karıştığı dere ve etrafında ölü balık ve tavukların bulunduğu iddia ediliyor.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), kazada çevreye yayılan vinil klorür içeren kimyasal maddenin karaciğer kanser riskini artırabilecek bir kanserojen olarak adlandırdı.

Eyalet başsavcılığı, tehlikeli kimyasal madde taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından demir yolu şirketi Norfolk Southern'a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını açıklamıştı.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da eğitime kar engeli
Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durumun olmadığını bildirdi
AFAD: Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 32 artçı yaşandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak Adana'ya ulaştı

Benzer haberler

ABD'deki tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilenenler için klinik açılacak

ABD'deki tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilenenler için klinik açılacak

ABD Kongre heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İncirlik Üssü'nde Türkiye'ye destek mesajı verdi

ABD, depremler için yapılan yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını duyurdu

ABD, depremler için yapılan yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını duyurdu
ABD, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah verebileceğini belirtti

ABD, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah verebileceğini belirtti
ABD'ye göre, Ukrayna'da 30 binden fazla Rus güvenlik şirketi Wagner üyesi öldü veya yaralandı

ABD'ye göre, Ukrayna'da 30 binden fazla Rus güvenlik şirketi Wagner üyesi öldü veya yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet