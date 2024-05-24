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Dünya

ABD'deki Cornell Üniversitesi, mezuniyet töreni videosunda Filistinli öğrenciyi sansürledi

New York'taki Weill Cornell Tıp Fakültesi yönetimi, Filistinli bir öğrencinin görüntüsünü, İsrail'i destekleyen okul yönetimini eleştirdiği için mezuniyet töreni videosundan sildirdi.

Mücahit Oktay  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
ABD'deki Cornell Üniversitesi, mezuniyet töreni videosunda Filistinli öğrenciyi sansürledi

New York

ABD'nin prestijli tıp fakültesi Cornell'in, mezuniyet töreninde okul yönetiminin İsrail'le işbirliğini eleştiren Filistinli öğrenciye sansür uygulaması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Okul yönetiminin sansürlediği, ancak bir arkadaşı tarafından kaydedilerek X platformunda paylaşılan görüntülerin yayılması ve gelen tepkiler sonrasında, Filistinli öğrencinin görüntülerinin, fakültenin internet sayfasına seçki halinde tekrar yüklendiği belirtildi.

Söz konusu video kaydında Filistinli öğrencinin hocalarına, "Ailem bugün burada değil. Çünkü sizin kışkırttığınız ve kabul etmeyi reddettiğiniz bir soykırımın içindeler. Yazıklar olsun size." diye bağırdığı görülüyor.

Tıp öğrencisi daha sonra salondaki topluluğa dönerek, "Ve sağlık çalışanı arkadaşlarıma: Gazze'deki işçi arkadaşlarınız hastalarının gözü önünde öldürüldü. Bunu kabul edin. Yaptığınız (meslek) yemininize karşı dürüst olun. Özgür Filistin." diye seslendi.

X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yüz binlerce görüntülenmeye ulaşan paylaşımda, Weill Cornell Tıp Fakültesi Dekanı Robert Harrington da dürüst olmamak ve Gazze'deki sivilleri umursamamakla eleştirildi.

Harrington, New York Carnegie Hall'de 16 Mayıs'ta düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezunlara seslendiği konuşmasında, "Yeni atanan hekimlerin, insanlığı ve adaleti savunmasının önemini" vurgulamıştı.

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