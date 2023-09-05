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Dünya

ABD'deki ankette Biden'ın adaylık için "çok yaşlı" olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73

ABD'de yayımlanan bir anket, seçmenlerin yüzde 73'ünün 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmak için "çok yaşlı" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Zeynep Katre Oran  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
ABD'deki ankette Biden'ın adaylık için "çok yaşlı" olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sonuçları dün yayımlanan ankete katılanların yüzde 73'ü, eski başkan Donald Trump ile Biden'ın yaşları nispeten yakın olmasına rağmen, Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerini paylaşarak ikinci dönem için "çok yaşlı" olduğunu düşündüklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 47'si de 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında benzer endişelerini paylaştı.

Ankete göre daha fazla seçmen, başkanlık döneminde Trump'ın Biden'a göre daha başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 51'inin Trump'ı daha başarılı bulduğu ankette, Biden için aynı şeyi düşünenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.

"Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı" olarak kayıtlara geçen ve gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı için de aday olan Biden, yeniden seçilmesi halinde göreve 82 yaşında başlayacak ve görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak.

Biden'ın Cumhuriyetçi Parti'den en popüler rakibi Trump ise haziranda 77 yaşına girdi. Bu durum, Trump'ın seçilmesi durumunda 78 yaşında ikinci kez başkan olacağı, 82 yaşında da görevinin son bulacağı anlamına geliyor.

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