logo
Dünya

ABD'de yargıç, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların çekilmesi gerektiğine hükmetti

ABD'de yargıç, Donald Trump yönetimine, California eyaletinin Los Angeles kentinde Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılmasını durdurması emrini verdi.

Mücahit Oktay  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
ABD'de yargıç, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların çekilmesi gerektiğine hükmetti Fotoğraf: Taurat Hossain/AA

New York

Federal yargıç Charles R. Breyer, açıkladığı kararında, Trump yönetiminin, Los Angeles'ta California Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılmasını durdurmasına ve birliklerin kontrolünü California Valisi Gavin Newsom'a geri vermesi gerektiğine hükmetti.

Breyer, kararın uygulanmasını pazartesi gününe kadar ertelerken, Trump yönetiminin, bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

Trump, haziran ayında Vali Newsom'un karşı çıkmasına rağmen, hükümetin düzensiz göçmenlere yönelik baskınlarına karşı yapılan protestolarla başa çıkma gerekçesiyle Los Angeles'a yaklaşık 4 bin Ulusal Muhafız askeri göndermişti.

Eyalet yönetimi, Los Angeles'a asker konuşlandırmanın yasa dışı olduğunu ve kentteki koşulları daha da kötüleştirdiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Los Angeles'ta hala yaklaşık 100 Ulusal Muhafız askeri bulunuyor.

