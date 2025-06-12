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Dünya

ABD'de yargıç, Filistinli aktivist Halil'in sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti

ABD'de bir federal yargıç, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in Başkan Trump yönetimi tarafından sağlanan belgelere dayanarak sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
ABD'de yargıç, Filistinli aktivist Halil'in sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti

Ankara

CBS News'ün haberine göre, Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, mart ayından bu yana Louisiana eyaletindeki ICE tesisinde tutulan Halil'in durumuna ilişkin karar verdi.

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Farbiarz, Filistinli aktivist Halil'in Trump yönetimi tarafından sağlanan belgelere dayanarak sınır dışı edemeyeceğine ya da gözaltına alamayacağına hükmetti.

Yargıç Farbiarz, "Mahkeme, Halil'in kariyeri ve itibarının zarar gördüğünü, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve bunun telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu tespit etti." dedi.

Farbiarz, kararında hükümete yanıt için Cuma günü saat 09.30'a kadar süre tanındığını ve bu nedenle kararın hemen yürürlüğe girmeyeceğini ifade etti.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

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