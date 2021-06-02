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Dünya

ABD'de yapılan anket İsrail'e kamuoyu desteğinin azaldığını ortaya koydu

ABD'de yapılan bir ankette İsrail'e yönelik kamuoyu desteğinin, Gazze'ye 11 gün süren hava saldırıları sırasında düştüğünü ortaya çıkardı.

Islam Doğru   | 02.06.2021
ABD'de yapılan anket İsrail'e kamuoyu desteğinin azaldığını ortaya koydu

New York

Harvard-Harris tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcılara Ortadoğu'daki şiddetten daha çok İsrail'in mi yoksa Hamas'ın mı sorumlu olduğu soruldu.

18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 60'ı bölgedeki şiddetten İsrail'in sorumlu olduğunu belirtirken, yüzde 40'ı Hamas'ı gösterdi.

35-49 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 51'i Hamas'ı suçlarken, yüzde 49'u bölgedeki gerginlikten İsrail'in sorumlu olduğuna işaret etti.

Çoğunun beyaz katılımcı olduğu 50 yaş ve üzeri gruptakilerin ise yüzde 70'den fazlası Hamas'ı mesul tutarken, İsrail'i sorumlu olarak gösterenlerin oranı yüzde 30'un altında kaldı.

Etnik bazda ise siyahi katılımcıların yüzde 62'sinin, Latin kökenli katılımcıların da yüzde 55'nin 11 gün süren çatışmalardan İsrail'i sorumlu tuttuğu görüldü.

"Bölgedeki gerçekleri görmeyen tek kesim ABD'deki müesses nizam ve yaşlı nüfus"

Katılımcıların ortalaması alındığında yüzde 60'ı Hamas'ı, yüzde 40'nın da İsrail'i suçladığı anketi değerlendiren uzmanlar, ABD'de her 5 kişiden 2'sinin İsrail'i suçlamasını dikkat çeken bir kamuoyu algısı değişimi olarak değerlendirdi.

Adalet Demokratları adlı sivil toplum örgütünün kurucusu Kyle Kulinski, anketteki sorunun önyargılı şekilde İsrail'in lehine bir soru olduğuna işaret ederek, soruda İsrail'in karşısına Hamas yerine Filistin'in konulması halinde Filistinlilere desteğin yarı yarıya çıkabileceği tahmininde bulundu.

Kulinski, "Sonsuz propagandaya rağmen anlatıya olan hakimiyet bu kadar kayıyorsa, gerçekten Amerikan kamuoyunun yüzde 60'ı Filistin, yüzde 40'ı İsrail yanlısı olması için çok uzun sürmeyecek." ifadesini paylaştı.

Bütün dünyanın ve ABD'deki genç nüfusun İsrail-Filistin sorunundaki gerçeklerin farkında olduğunu kaydeden Kulinski, "Bölgedeki gerçekleri görmeyen tek kesim ABD'deki müesses nizam ve yaşlı nüfus." değerlendirmesinde bulundu

19-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete, 1,945 kayıtlı seçmen katıldı.

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