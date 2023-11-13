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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Yahudiler, İsrail'in Chicago Konsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

ABD'nin Chicago kentinde "Barış İçin Yahudi Sesi (JVP)" isimli Yahudi sivil toplum örgütü, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Dilara Karataş  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
ABD'de Yahudiler, İsrail'in Chicago Konsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Ankara

JVP Chicago'nun sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşıma göre, yüzlerce Yahudi ve Filistin destekçisi, İsrail'in Chicago Konsolosluğu önünde toplandı.

Filistinlilere yönelik "işgal, soykırım ve zulmü sona erdirmek için dayanışma içinde" olduklarını belirten katılımcılar, "Gazze halkına yönelik soykırımın meşrulaştırılmaya çalışıldığını" söyledi.

Göstericiler, konsolosluğun girişini kapatarak, "Ateşkes sağlanıncaya, işgal sona erinceye ve Filistin özgür oluncaya kadar gitmiyoruz ve gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandılar.

Protestoda, 100'den fazla katılımcı gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6’sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180’i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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