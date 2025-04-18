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Dünya

ABD'de UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren zanlı Mangione, idam cezasına çarptırılabilir

ABD'nin önde gelen sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılaması süren Luigi Mangione, "ateşli silah kullanarak cinayet işlemekten" hüküm giymesi durumunda idama çarptırılabilir.

Damla Delialioğlu, Irmak Akcan  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
ABD'de UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren zanlı Mangione, idam cezasına çarptırılabilir

Ankara

CNN'in haberine göre, 2024'te Thompson'ı öldürmekle yargılanan Mangione'nin federal ve eyalet mahkemelerinde davası sürerken, hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Daha önce "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlamalarıyla yargılanan Mangione'ye, hazırlanan bu iddianamede "ateşli silah kullanarak cinayet işleme" suçlaması yöneltildi.

Mangione'nin "ateşli silah kullanarak cinayet işlemekten" hüküm giymesi durumunda federal mahkemenin, Mangione'yi idam cezasına çarptırabileceği belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 1 Nisan'da Mangione'nin davasına ilişkin, federal savcılara Mangione'nin davasında ölüm cezası talep etmeleri talimatını verdiğini söylemişti.

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Sağlık sigorta şirketi CEO'suna saldırı

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu bildirmişti.

New York Polis Departmanı başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

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