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Dünya

ABD'de uçuşu iptal edilen uçaktan yolcular tahliye edilirken 4 kişi yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki bir havalimanında uçuşu iptal edilen Delta Air Lines'a ait bir uçaktan yolcuların tahliyesi sırasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nuri Aydın  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
ABD'de uçuşu iptal edilen uçaktan yolcular tahliye edilirken 4 kişi yaralandı

İstanbul

Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Minneapolis'e gitmeye hazırlanan bir Delta Air Lines uçağının uçuşu, motordaki bir sorun nedeniyle iptal edildi.

Uçaktaki yolcuların pistte acil durum kaydırakları kullanılarak yapılan tahliyesi sırasında 3'ü hafif 4 yolcu yaralandı.

Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi, yüzlercesi de ertelendi.

ABD'de 13 eyalette etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar, kara, deniz ve hava yolu ulaşımında büyük aksaklıklara yol açtı.

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