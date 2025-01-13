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Dünya

ABD'de Trump'ın Kongre baskını davası hakkında hazırlanan rapor yayımlanacak

ABD'de Yargıç Aileen Cannon, eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale davasıyla ilgili soruşturma raporunu yayımlayabileceğini açıkladı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
ABD'de Trump'ın Kongre baskını davası hakkında hazırlanan rapor yayımlanacak -

Istanbul

ABD basınındaki haberlere göre, Yargıç Aileen Cannon, Smith'in Trump'ın 2020 seçim kaybını tersine çevirme çabalarına ilişkin hazırladığı raporunun bir bölümünün yayımlanmasını yasaklayan tedbir kararının uzatılması talebini reddetti.

Cannon'un bu kararı, Smith'in söz konusu raporunun gece yarısından itibaren yayımlanabileceği anlamına geliyor.

ABD Kongre Binası'na 6 Ocak 2021'de düzenlenen saldırı öncesinde Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale çabalarına ilişkin uzun süredir beklenen raporun, Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.

Özel Yetkili Savcı Smith, dün görevinden istifa etmişti.

ABD başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta Oval Ofis'teki ikinci dönemi için yemin edecek.

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