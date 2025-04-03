Dolar
37.94
Euro
41.42
Altın
3,159.87
ETH/USDT
1,822.50
BTC/USDT
83,624.00
BIST 100
9,523.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı

ABD'de araştırmacılar, Başkan Donald Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintilerinin "siyasi güdümlü" olduğunu savunarak, kesintileri yapan Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) dava açtı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı

İstanbul

Davacılardan Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) isimli araştırma kurumundan yapılan açıklamada, NIH'in şubatta araştırmalara yapılan federal hibelerde kesinti yapmaya başladığı ve yüzlerce projenin bilimsel olarak geçerli bir sebep sunulmadan iptal edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintileri "siyasi güdümlü" şeklinde nitelendirilerek, kesintileri yapan NIH'e dava açıldığı belirtildi.

Federal hibelerde kesinti yapılmasının NIH'in bilime dayalı inceleme sürecini, ABD Kongresi'nin sağlık alanında eşitsizlikle mücadele yönündeki talimatlarını ve bazı federal düzenlemeleri ihlal ettiği savunulan açıklamada, hibelerin yeniden sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, hibelerin kesilmesi nedeniyle bazı projelerin yarıda kaldığı ve bunun vergilerin "boşa harcanması" anlamına geldiği kaydedildi.

NIH'den 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, kurumun araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan, çok sayıda federal hibe verdiğine işaret edilerek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceği duyurulmuştu.

New York Times, 18 Şubat'taki bir haberinde yaklaşık 1200 NIH çalışanının işine son verildiğini yazmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden "gözaltında cinsel saldırı" iddialarına ilişkin açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den Ziraat Türkiye Kupası maçının "reytingine" ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "boykot çağrılarına" ilişkin açıklama
Mardin'de hortum hasara yol açtı

Benzer haberler

ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı

ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı

Trump'ın, İran'ın "dolaylı" nükleer görüşme teklifini ciddi olarak değerlendirdiği iddiası

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Yüksek Mahkeme seçimini Demokrat yargıç Crawford kazandı

Trump'ın yakın çevresine Musk'ın yakında görevinden ayrılacağını söylediği iddiası

Trump'ın yakın çevresine Musk'ın yakında görevinden ayrılacağını söylediği iddiası
ABD'de aile planlama kuruluşlarına ödenen 27,5 milyon dolarlık fon askıya alındı

ABD'de aile planlama kuruluşlarına ödenen 27,5 milyon dolarlık fon askıya alındı
Küba ve İran, ABD'nin "tek taraflı ve zorlayıcı" yaptırımlarına tepki gösterdi

Küba ve İran, ABD'nin "tek taraflı ve zorlayıcı" yaptırımlarına tepki gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet