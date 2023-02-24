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Dünya

ABD'de tren kazasının yaşandığı alanda 43 binden fazla su canlısı öldü

ABD'nin Ohio eyaletinde çevresel felakete yol açan tren kazasının gerçekleştiği alanda 43 binden fazla su canlısının öldüğü bildirildi.

Mücahit Oktay   | 24.02.2023
ABD'de tren kazasının yaşandığı alanda 43 binden fazla su canlısı öldü

New York

Ohio Doğal Kaynaklar Departmanına (ODNR) göre, kimyasal madde yüklü tren kazasının gerçekleştiği bölgede bulunan dere yatağının yaklaşık 8 kilometrelik bölümünde 38 binden fazla tatlı su balığı öldü.

ODNR Direktörü Mary Mertz, "Balıkların dışında 5 bin 500 civarında su canlısının vagonların devrilmesi sonucu öldüğünün tahmin edildiğini" belirtti.

Mertz bilimsel verilerin, ODNR yaban hayatı araştırmacıları ve Amerikan Balıkçılık Derneği ortaklığında elde edildiğini, kazanın çevresel etkisini anlamak için 2-3 hafta boyunca araştırmaların devam edeceğini belirtti.

Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance, 17 Şubat'ta Twitter'dan, tren enkazının yakınındaki Leslie Run Deresi'nden paylaştığı videoda dere yüzeyini kaplayan kimyasal maddeleri göstermişti.

Vance, videoda, "Bu suyun her tarafında ölü solucanlar ve ölü balıklar var. Suyun bileşenlerini biraz eşelediğimde kimyasalların dışarı çıktığını fark ettim. Bu insanları unutmayalım, ilgililere baskıya devam ederek bu sorunu çözelim." ifadelerine yer vermişti.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.

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