Dolar
38.81
Euro
44.08
Altın
3,297.90
ETH/USDT
2,550.80
BTC/USDT
107,320.00
BIST 100
9,481.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de teknik sorunların yaşandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), teknik arızalar ve personel yetersizliği nedeniyle uçuşlarda aksama ve iptallerin meydana geldiği Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda, uçuşların azaltılmasına karar verdi.

Emirhan Demir  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
ABD'de teknik sorunların yaşandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

Ankara

FAA'dan yapılan açıklamada, New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlara ilişkin geçici karar alındığı duyuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havaalanındaki kalkış ve iniş sayılarının azaltılacağı bildirilen açıklamada, bu adımla bölgedeki inşaat, personel yetersizliği ve ekipman sorunlarının neden olduğu aksamaları azaltmanın amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, havaalanının pistlerinden birindeki inşaat tamamlanana kadar saatte sadece 28 iniş ve kalkışa kadar izin verileceği, inşaatın haziran ortasında tamamlanmasının ardından da 25 Ekim'e kadar bu sayının saatte 34 ile sınırlandırılacağı kaydedildi.

Havaalanında yeni teknik ekipman kullanılacağı ve hava trafik kontrolör sayısının artırılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca söz konusu iniş ve kalkış sınırlamalarında, uçuşlarda aksamaya neden olmayacak şekilde değişiklikler yapılabileceği aktarıldı.

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 6 Mayıs'ta bazı hava trafik kontrolörlerinin "arızalardan dolayı yaşadıkları travma nedeniyle" izne ayrılması uçuşların aksamasına, bazılarının ise iptal edilmesine neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili takipsizlik kararına ilişkin açıklama
TİKA'dan Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsüne teknik ekipman desteği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Atık suyun arıtılmadan deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza

Benzer haberler

ABD'de mortgage faizleri 3 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de mortgage faizleri 3 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de teknik sorunların yaşandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

İran: ABD ile bir sonraki tur görüşmelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz

Gazze’de "insani" yardım açlık gibi bir silaha mı dönüştürülüyor?

Gazze’de "insani" yardım açlık gibi bir silaha mı dönüştürülüyor?
Batı, Suriye yaptırımlarını kaldırma sürecine giriyor

Batı, Suriye yaptırımlarını kaldırma sürecine giriyor
CNN'e göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

CNN'e göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeye hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet