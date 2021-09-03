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Dünya, Koronavirüs

ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz Kovid-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi

ABD'nin üst düzey sağlık kuruluşlarının yetkilileri, Beyaz Saray'ı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha iyi koruma sağlamak için Amerikalılara yapılması planlanan üçüncü doz aşılarda gecikme yaşanabileceği konusunda bilgilendirdi.

Mücahit Oktay   | 03.09.2021
ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz Kovid-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi

New York

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, Beyaz Saray Kovid-19 Koordinatörü Jeff Zients ile dün yapılan toplantıda, Pfizer-BioNTech dışındaki Moderna ve Johnson and Johnson gibi aşı firmalarının, "yeterli veri sunmadıkları" için üçüncü doz aşı onaylarının gecikebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bir yetkili, Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz aşısının 20 Eylül'e yetişmesinin muhtemel olduğunu, tatmin edici düzeyde veri üretemeyen Moderna'nın onayının ise FDA tarafından ekim ayına ertelenebileceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Chris Meagher, aşıların üçüncü dozlarının uygulanması öncesinde CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesine (ACIP) atıfta bulunarak, "FDA tarafından tam bir inceleme ve onay ve ACIP tarafından bir tavsiye bekliyoruz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ağustos'ta, ülkede hızla yayılan ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatan virüsün daha bulaşıcı Delta varyantına ve gelecekteki varyantlara karşı üçüncü doz destek aşılarına 20 Eylül'de başlanacağını duyurmuştu.

Ülkenin en iyi bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci de dün gazetecilere verdiği demeçte, Amerikalıların hepsinin Kovid-19'a karşı tam olarak aşılanmış sayılmak için üçüncü doz mRNA aşısı almaları gerekeceğine inandığını söylemişti.

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