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Dünya

ABD'de parktaki partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde, parkta düzenlenen partiye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Aynur Şeyma Asan  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
ABD'de parktaki partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Memphis

Polis, Memphis'teki parkta, 200 ila 300 kişinin katıldığı tahmin edilen partide düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, silahlı saldırganların vurduğu 8 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 2 şüpheliyi aradıklarını belirtti.

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