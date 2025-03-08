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Dünya

ABD'de mahkeme, Çin hükümetini "Kovid-19" koruyucu ekipmanlarını "istiflemekten" sorumlu buldu

ABD'nin Missouri eyaletinde mahkeme, Çin hükümetini "Kovid-19"a ilişkin koruyucu ekipmanları "istiflemekten" sorumlu bularak yaklaşık 24 milyar dolarlık tazminat kararı aldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
ABD'de mahkeme, Çin hükümetini "Kovid-19" koruyucu ekipmanlarını "istiflemekten" sorumlu buldu

Ankara

The New York Times'ın haberine göre, Missouri eyaletinin 2020'de Çin hükümetine "Kovid-19"a ilişkin açtığı dava sonuçlandı.

Çin hükümetinin "Kovid-19"a ilişkin koruyucu ekipmanları "istiflemekten" sorumlu bulunduğu bildirilen mahkeme kararında, hükümetin yaklaşık 24 milyar dolarlık tazminat cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Dava hakimi Stephen N. Limbaugh Jr., "Çin, Kovid-19'un kapsamı ve tehlikeleri konusunda dünyayı yanıltmasının yanı sıra koruyucu ekipmanlara yönelik de tekelci eylemler gösterdi." ifadesini kullandı.

Limbaugh Jr. Çin'in eylemlerinin ABD'de virüse ilk müdahaleyi engellediğini ve sağlık çalışanlarının ekipmanlara yeterli ulaşımını imkansız hale getirdiğini savundu.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcülerinden Liu Pengyu ise kararın Çin hükümeti tarafından tanınmayacağını kaydetti.

Eyalet yetkilileri, söz konusu cezanın Çin varlıklarına "el konarak" karşılanacağına işaret ederken, bunun ne zaman ya da hangi koşullar altında olacağı henüz bilinmiyor.

ABD'de yabancı hükümetlerin dava edilebilmesinin önü açıkken, bu davaların hangi koşullar altında yürütülebileceği "Yabancı Egemen Dokunulmazlıkları Yasası"yla sınırlandırılıyor. Söz konusu davanın ilk halinde yer alan, Çin'in "Kovid-19"la ilgili bilgileri "sakladığı" suçlamaları ise bu nedenle dava dosyasında yer almıyordu.

Çin dava edilmişti

Missouri Başsavcılığı, 2020'de Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisini salgında "bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği" gerekçesiyle mahkemeye vermişti.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilmişti.

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