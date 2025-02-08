Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,631.90
BTC/USDT
96,451.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de, Los Angeles yangınları sonrası "tehlikeli atık temizliği" çalışmalarına başlandı

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), California eyaletinin Los Angeles kentinde geçen ay çıkan orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde "tarihindeki orman yangınına bağlı en büyük tehlikeli atık temizliği" çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Islam Doğru  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
ABD'de, Los Angeles yangınları sonrası "tehlikeli atık temizliği" çalışmalarına başlandı

New York

EPA'nın internet sitesinden, Los Angeles ve çevresindeki orman yangınları sonrası başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "EPA, Los Angeles bölgesindeki büyük yangınların ardından yerel yönetimlere ve bölge sakinlerine yardımcı olmak amacıyla, Ajans tarihindeki orman yangınına bağlı en büyük tehlikeli atık temizleme faaliyetini yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

Ajansın, çoğu Palisades ve Eaton yangınlarında yanan 6 bin 22 mülkte keşif faaliyetlerini tamamlandığı belirtilen açıklamada, halihazırda sahada 1050 müdahale personelinin görev yaptığı ve bunlara katılması için 280 kişinin daha görevlendirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında EPA'nın şu ana kadar halk ve çevre için son derece tehlikeli 80 elektrikli aracı ve toplu enerji depolama sistemini başarıyla kaldırdığı ve bu tür operasyonları artırmaya devam edeceği belirtildi.

EPA'nın, yangından etkilenen 13 binden fazla konut ve 250 ticari mülkten tehlikeli maddeleri temizlemek için ayrıca 60 ekip oluşturduğu kaydedilen açıklamada, temizlik operasyonlarını hızlandırmak amacıyla federal, eyalet ve yerel paydaşlarla koordinasyon sağlamak üzere bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

Güney California, ülkedeki elektrikli araç ve hibrit araç kullanımının en yoğun olduğu bölgelerin başında geliyor.

Her elektrikli araçta 7 bin ila 10 bin küçük lityum iyon pil bulunuyor. Söz konusu piller araçlardan, evlerden ve diğer ürünlerden alınarak ezildikten sonra kalıntıları, toksik atık için belirlenen alanlara götürülüyor.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, 29 kişi hayatını kaybederken yerleşim yerlerindeki evler dahil 13 binden fazla yapı ve binlerce dönüm alan kül olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı
DMM, güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasını yalanladı
MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Fatih'te denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

Benzer haberler

ABD'de, Los Angeles yangınları sonrası "tehlikeli atık temizliği" çalışmalarına başlandı

ABD'de, Los Angeles yangınları sonrası "tehlikeli atık temizliği" çalışmalarına başlandı

Ormancılar 20 bin kişiye yangın eğitimi verecek

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki orman yangınlarından 20 bin hektarlık alan etkilendi

ABD yönetiminin düzensiz göçle mücadelesi binlerce kişi tarafından protesto edildi

ABD yönetiminin düzensiz göçle mücadelesi binlerce kişi tarafından protesto edildi
Orman köylülerinin yangınla mücadele kapasitesi güçlendiriliyor

Orman köylülerinin yangınla mücadele kapasitesi güçlendiriliyor
Trump, California'da 29 kişinin öldüğü yangınlara müdahalede "ordunun suyu açtığını" açıkladı

Trump, California'da 29 kişinin öldüğü yangınlara müdahalede "ordunun suyu açtığını" açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet