Euro
8.56
Dolar
7.07
BIST 100
1,544.05
Altın
1,840.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 476 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1477 artarak 476 bin 416'ya yükseldi.

Mücahit Oktay   | 09.02.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 476 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 89 bin 231 artışla 27 milyon 701 bin 918'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1477 artarak 476 bin 416'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 514 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 325 milyon 511 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 415 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 510 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 783 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 45 bin 129 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 847 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 550 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere’ye seyahat yasaklı ülkelerden girdiğini gizleyenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilecek
DSÖ uzmanına göre Kovid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir
İngiltere ve Almanya, Kovid-19 aşısının dağıtımında iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştı
İstanbul'da bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 700 bini aştı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 476 bini geçti

DSÖ uzmanına göre Kovid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir

İstanbul'da bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü

İstanbul'da bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 700 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 700 bini aştı
'Avrupa'nın en yaşlı insanı' rahibe Lucile Randon Kovid-19'u yendi

'Avrupa'nın en yaşlı insanı' rahibe Lucile Randon Kovid-19'u yendi