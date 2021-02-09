Euro
8.56
Dolar
7.07
BIST 100
1,544.05
Altın
1,840.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Savunma Bakanı, kimyasal saldırı tehdidinin arttığı uyarısında bulundu

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, "Küresel düzeyde, kimyasal veya biyolojik saldırı tehdidinin giderek arttığını düşünüyorum. Suriye gibi ülkelerin kimyasal silahları kendi halkına karşı kullandığını görüyorsunuz." dedi.

Hasan Esen   | 09.02.2021
İngiltere Savunma Bakanı, kimyasal saldırı tehdidinin arttığı uyarısında bulundu

Londra

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir kimyasal ve biyolojik saldırı tehdidinin arttığını belirterek, dünya düzeninin çökmesi nedeniyle devletlerin uzun süredir yerleşik uluslararası kuralları görmezden geldiğini bildirdi.

Wallace, Times gazetesine yaptığı açıklamada, bazı rejimlerin İngiltere ve Suriye'deki kimyasal saldırılardan sonra rakiplerine karşı bu tür kimyasal maddeleri kullanmanın kabul edilebilir olduğuna inanmaya başladığını ifade etti.

"Suriye gibi ülkelerin kimyasal silahları kendi halkına karşı kullandığını görüyorsunuz"

İnternetin kimyasal veya biyolojik silahları araştırmak ve geliştirmek isteyen terörist gruplar ile devletler için "turbo destek" sağladığını kaydeden Wallace, "Küresel düzeyde, kimyasal veya biyolojik saldırı tehdidinin giderek arttığını düşünüyorum. Bu, interneti kullananların ne bilgiler edindiğine bağlı. Suriye gibi ülkelerin kimyasal silahları kendi halkına karşı kullandığını görüyorsunuz. Bu durum, dünya düzeninin bir tür çöküşünde yaşanılan bir şey." dedi.

İngiliz Savunma Bakanı, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının 2018'de İngiltere'de kimyasal saldırıya maruz kaldığına da dikkati çekerek, bu olayın arkasında Rusya'nın olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere’ye seyahat yasaklı ülkelerden girdiğini gizleyenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilecek
DSÖ uzmanına göre Kovid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir
İngiltere ve Almanya, Kovid-19 aşısının dağıtımında iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştı
İstanbul'da bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 700 bini aştı

Benzer haberler

BM'ye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin yakılmasının durdurulması çağrısı yapıldı

BM'ye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin yakılmasının durdurulması çağrısı yapıldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli

İngiltere Savunma Bakanı, kimyasal saldırı tehdidinin arttığı uyarısında bulundu

Tedarikte yaşanan sorunlar, AB ülkelerini Rusya ve Çin aşılarına yöneltiyor

Tedarikte yaşanan sorunlar, AB ülkelerini Rusya ve Çin aşılarına yöneltiyor
Pfizer-BioNTech aşısı Kovid-19'un İngiltere ve Güney Afrika'daki türlerini etkisiz hale getirebilir

Pfizer-BioNTech aşısı Kovid-19'un İngiltere ve Güney Afrika'daki türlerini etkisiz hale getirebilir
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan öğretmenleri alıkoyuyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan öğretmenleri alıkoyuyor