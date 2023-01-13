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Dünya

ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor

ABD'de, Kovid-19 salgını sonrası normalleşemeyen sağlık sektöründe, doktor randevuları için uzun süre beklemek zorunda kalan hastalara acil durumlarda bile hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılamadığı belirtildi.

Mücahit Oktay   | 13.01.2023
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor

New York

Washington Post'a konuşan Beyaz Saray Kovid-19 Müdahale Koordinatörü Ashish Jha, "koronavirüsün kalıcı olması ve soğuk algınlığı temelli hastalıkların uzun bir döneme yayılmasından dolayı" daha acil ve ciddi hastalıkların zamanında tedavi edilemeyeceği endişesini paylaştı.

Jha, "Yılda üç ya da dört ay boyunca solunum virüsleriyle boğuşacağımız için sağlık sistemimizin yıllarca işlevsiz kalacağı, kalp krizi geçirenlere ve kanser hastalarına, apandisit olan çocuklara bakamayacak hale geleceğinden endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amerikan sağlık sisteminin devam eden viral saldırıya dayanamayabileceğini belirten yetkili, Kovid-19 nedeniyle tipik kış hastalıklarının artık ağustosta bile görüldüğünü, Amerikalıların henüz çoğunun bunun farkına varmadığını kaydetti.

Haberde, "Tedavideki gecikmeler, insanların daha şiddetli hastalığa yakalanmasına veya maalesef ölmesine neden olacak ve bunu önlemek için yapabileceğimiz çok az şey var." şeklindeki uzman görüşlerine yer verildi.

WP'nin haberinde, tıbbi tedarik zincirindeki belirsizliklerin yeni normal haline geldiği, ilaç ve malzeme kıtlıklarının daha sık görüldüğü, doktor ve hemşirelerin emekli oldukça personel eksikliğinin de kritik seviyeye geleceği ifade edildi.

Ayrıca, ülkede hastanelerin daha hızlı kapanmaya başlayacağı, bazı kırsal toplulukların hastanesiz kalacağı öngörüldü.

ABD Kongresi ve hükümet kanadında ise sağlık sektöründeki bu kronik zorlukları ele almak için henüz belirgin bir adım atılmış değil.




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