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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 döneminde uzaktan çalışma nedeniyle doğum oranları yüzde 6,2 arttı

ABD'de Kovid-19 salgını döneminde uzaktan çalışma nedeniyle doğurganlık oranlarının 2015-2019 yıllarına kıyasla yüzde 6,2 arttığı belirtildi.

Islam Doğru   | 28.11.2022
ABD'de Kovid-19 döneminde uzaktan çalışma nedeniyle doğum oranları yüzde 6,2 arttı

New York

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından, "Kovid-19 Bebek Tümseği: Pandemi döneminde ABD'de doğurganlık oranlarında beklenmeyen artış" başlıklı bir çalışma yayınlandı.

Çalışmada, ABD'li annelerin doğurganlık oranının 2015-2019'a göre Kovid-19 döneminde uzaktan çalışma nedeniyle yüzde 6,2 arttığına dikkat çekildi.

Çalışmada ayrıca, doğum oranlarındaki artışın, ilk kez anne olanlarda ve üniversite mezunu kadınlarda daha belirgin olduğu, daha az eğitimli kadınlarda ise azalma görüldüğü kaydedildi.

Çalışmayı gerçekleştiren ekonomistler, uzaktan çalışmanın ebeveynlere hamilelik ve çocuk büyütme sürecinde daha fazla zaman ve esneklik sağladığına vurgu yaparak, bunun daha zengin ülkelerde görülen doğum oranlarındaki düşüş sorununa uzun vadede bir çözüm olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Kovid-19 salgınında yabancı uyruklu kadın doğumları azaldı

Çalışmada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 2021'de yayınlanan verilerde görülen doğurganlık oranlarındaki düşüşün ise ABD'ye doğum için gelen yabancı uyruklu kadınlardan kaynakladığına işaret edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'ye seyahatleri engellenen yabancı uyruklu kadınların 2020-2021 yıllarında 2019'a kıyasla yaklaşık 91 bin daha az doğum ile yüzde 5,2 oranında azaldığı tespit edildi.

Çalışmada, 2019'da yabancı uyruklu kadınların doğum oranlarının ABD'deki tüm doğumların yüzde 23'ünü oluşturduğuna dikkat çekilerek, 2020 ve 2021'de ABD'de Çinli kadınlarda doğum oranlarında yüzde 60, Latin Amerika'dan gelen kadınlarda da yüzde 17 düşüş görüldüğünün altı çizildi.

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