Euro
8.54
Dolar
7.02
BIST 100
1,550.61
Altın
1,811.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de John Hopkins Üniversitesine göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bin 71 oldu.

Islam Doğru   | 23.02.2021
ABD'de John Hopkins Üniversitesine göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı

New York

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyon eşiğini geçti.

ABD medyasının kaynak olarak aldığı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bin 71 oldu.

Ölü sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD, yine John Hopkins’e göre, 28 milyon 174 bin 133 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

ABD’yi 11 milyondan fazla vaka ile Hindistan, 10 milyon 168 binden fazla vaka ile de Brezilya takip ediyor.

ABD genelinde ise Kovid-19 bağlantılı 49 bin 439 can kaybı ile California eyaleti önde giderken, onu 46 bin 917 ile New York ve 42 bin 291 ile Teksas izliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ABD’de vaka sayısı 28 milyon 809 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 512 bini aşmış bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
Koronavirüste son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere kurtarma programı çağrısı

Benzer haberler

ABD'de John Hopkins Üniversitesine göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı

ABD'de John Hopkins Üniversitesine göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı

ABD Dışişleri Sözcüsü: İran'ın nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlarından endişeliyiz

ABD'de Pensacola Donanma Hava Üssü saldırısının mağdurları Suudi Arabistan'a dava açtı

Kuveyt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara ve deniz sınırlarını geçici süreyle kapatıyor

Kuveyt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara ve deniz sınırlarını geçici süreyle kapatıyor
ABD Yüksek Mahkemesinden Cumhuriyetçilerin Pennsylvania seçim sonuçlarına ilişkin itirazına ret

ABD Yüksek Mahkemesinden Cumhuriyetçilerin Pennsylvania seçim sonuçlarına ilişkin itirazına ret
Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta 8,8 milyon kişi hala su sıkıntısı çekiyor

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta 8,8 milyon kişi hala su sıkıntısı çekiyor