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Ekonomi

ABD'de perakende satışlar mayısta beklenenden fazla düştü

ABD'de perakende satışlar, mayısta yüzde 0,9 ile beklenenden fazla azalış kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
ABD'de perakende satışlar mayısta beklenenden fazla düştü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

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Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalışla 715,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi satışların yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden perakende satışlar, nisanda yüzde 0,1 azalmıştı.

Perakende satışlar, mayısta yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en yüksek düşüş motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı bayilerde oldu.

Yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, benzin istasyonları, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mekanlar, marketler, elektronik mağazaları ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda da düşüş görüldü.

Buna karşın, çeşitli mağaza perakendecileri, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, mobilya mağazaları, mağaza dışı perakendeciler ve giyim mağazalarında ise artış kaydedildi.

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