Dolar
17.19
Euro
18.25
Altın
1,847.86
ETH/USDT
1,793.00
BTC/USDT
30,147.00
BIST 100
2,571.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de İstanbul’a "Avrupa’nın en iyi destinasyonu" ödülü verildi

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen gecede İstanbul, "Avrupa’nın en iyi destinasyonu" ödülüne layık görüldü.

Mücahit Oktay   | 09.06.2022
ABD'de İstanbul’a "Avrupa’nın en iyi destinasyonu" ödülü verildi

New York

ABD'nin önde gelen seyahat ve turizm dergilerinden Global Traveler Magazine tarafından 10 yıldır düzenlenen "Best Leisure Lifestyle Awards" ödülleri kapsamında dergi okurları "2022'de en iyi zaman geçirilecek mekan" olarak İstanbul'u seçti.

New York’taki ünlü Lotos Club’ta düzenlenen ödül töreninde, İstanbul’un en fazla oyu alarak "Avrupa'nın en iyi destinasyonu" seçildiği kategoride, Lizbon ikinci, Krakow üçüncü sırada yer aldı.

Üst gelir grubuna hitap eden ve özellikle önemli hava yolu şirketlerinin lounge bölümlerinde yer alan New York merkezli dergi, baskı ve dijital olarak milyonlarca okuyucuya ulaşıyor.

İstanbul Havalimanı da iki ödül aldı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "2022 Leisure Lifestyle Awards" ödül töreninde, İGA İstanbul Havalimanı da "en iyi aktarma havalimanı" ve "en iyi aile dostu uluslararası havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

İstanbul’a verilen "2022 Best Leisure Lifestyle Destination in Europe" ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hüseyin Baştürk alırken İGA İstanbul Havalimanı adına da ödüller Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’e verildi.

Yıllık uluslararası seyahat sayısı yaklaşık 18’i bulan Global Traveler okuyucularının katılımıyla her yıl düzenlenen oylamayla destinasyon, hava yolu, otel gibi alanlarda en iyileri seçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Benzer haberler

ABD'de İstanbul’a "Avrupa’nın en iyi destinasyonu" ödülü verildi

ABD'de İstanbul’a "Avrupa’nın en iyi destinasyonu" ödülü verildi

Seyahat dergisi Global Traveler'dan İstanbul Havalimanı'na iki ödül

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'ndan 22 milyar avro artı KDV direkt devlete gelir artışı sağlanacak

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi
İstanbul Havalimanı 'karbon salımı sertifikası'nda yeni başarı yakaladı

İstanbul Havalimanı 'karbon salımı sertifikası'nda yeni başarı yakaladı

Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon