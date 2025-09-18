Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,639.98
ETH/USDT
4,603.80
BTC/USDT
117,465.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Römerberg Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı Deutsche Bank Park'a hareket ediyor.
logo
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 231 bine düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 241 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 263 binden 264 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 240 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 6 Eylül ile biten haftada 7 bin düşerek 1 milyon 920 bine indi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza

Benzer haberler

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediklerini söyledi

Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

ABD Başkanı Trump: Bu anlaşma ile Birleşik Krallık ile olan değerli dostluğumuz giderek güçleniyor

ABD Başkanı Trump: Bu anlaşma ile Birleşik Krallık ile olan değerli dostluğumuz giderek güçleniyor
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
İlaç şirketi Roche, ABD'li biyoteknoloji şirketini 3,5 milyar dolara satın alıyor

İlaç şirketi Roche, ABD'li biyoteknoloji şirketini 3,5 milyar dolara satın alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet