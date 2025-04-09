ABD'de İslami kuruluş CAIR, İsrail'in öldürdüğü ABD vatandaşı Ömer Rabia için soruşturma istedi
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'ye gönderdiği mektupta, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Ömer Rabia için soruşturma talep etti.
New York
CAIR, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'ye gönderdiği mektubu paylaştı.
Mektupta, 6 Nisan'da İsrail askerinin saldırısı sonucu ölen 14 yaşındaki Filistin asıllı ABD vatandaşı Rabia'nın ve daha önce yine İsrail askerlerince öldürülen ABD vatandaşlarıyla ilgili "kapsamlı bir cezai soruşturma başlatması" için Bakan Bondi'den acil randevu istendiği belirtildi.
İsrail askerlerinin bir protesto sırasında çocuklara ateş açtığı kaydedilen mektupta, "Ömer'in karnından vurulduğu, daha sonra onu sağlık görevlilerine teslim etmeyi reddeden İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı ve kan kaybından öldüğü haberini aldık." ifadeleri kullanıldı.
Mektupta, "Adalet Bakanlığı bugüne kadar hiçbir zaman bir ABD vatandaşının öldürülmesi nedeniyle bir İsrail yerleşimcisini veya askerini soruşturmadı veya kovuşturmadı." cümlesine yer verildi.
ABD'deki Müslüman toplumunun tepkisinin dile getirildiği mektupta, Ömer Rabia ile daha önce de İsrail askerlerince öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ABD vatandaşları Mohammad Khdour, Rachel Corrie ve Jacob Flickinger gibi kurbanların cinayetlerinin tekrar masaya yatırılması istendi.
Mektupta, "ABD vatandaşlarının din veya miras temelinde koşullu olarak muamele görmesine izin veremeyiz. Adalet Bakanlığı istisnasız tüm ABD vatandaşlarını korumalıdır." denildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 6 Nisan'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki ABD vatandaşı Ömer Rabia'ya 7 kurşun isabet etmiş ve askerlerin tıbbi müdahaleye izin vermemesi nedeniyle kan kaybından hayatını kaybetmişti.
Cenaze töreninde oğlunun ABD pasaportunu gösteren baba Muhammed Rabia, AA muhabirine, "ABD, oğluma saldırılması konusunda, İsrail'in söylemi karşısında sessiz. İsrail, Ömer'i kasten öldürdü." sözlerini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.