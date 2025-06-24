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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'de, İran'a saldırması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi

ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin de bombalamalarla katılması üzerine Başkan Donald Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi.

İslam Doğru  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
ABD'de, İran'a saldırması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi

New York

Texas’ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green tarafından verilen azil tasarısı oylamaya sunuldu.

ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Başkan Trump'ın görevden azlini isteyen tasarı, 79 "evet" oyuna karşılık 344 "hayır" oyu ile reddedildi.

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Oylamada ezici çoğunluğun “hayır” oyu kullanması, Demokratların ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından duydukları rahatsızlığa rağmen Başkan'ı görevden alma konusunda istekli olmadıkları şeklinde yorumlandı.

Temsilciler Meclisindeki 435 koltuğun 220'sini Cumhuriyetçiler, 212'sini de Demokratlar elinde tutuyor, 3 koltuk da boş bulunuyor.

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