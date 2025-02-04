ABD'de helikopterle uçağın çarpıştığı kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
ABD'de yetkililer, başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışarak düştüğü Potomac Nehri'ndeki enkazın bir kısmının kaldırıldığını bildirdi.
Ankara
Washington'da enkaz kaldırma çalışmalarını yöneten yetkililerden Francis Pera, basın mensuplarına bilgi verdi.
Potomac Nehri'ne düşen uçağın motoru, gövdesi ve bir kanadının çıkarıldığını belirten Pera, kokpit için çalışmalara ise yarın başlanacağını söyledi.
ABD'nin başkentindeki uçak kazası
ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.
Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.
Yetkililer, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.