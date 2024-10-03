Dolar
34.16
Euro
37.82
Altın
2,658.29
ETH/USDT
2,351.20
BTC/USDT
60,735.00
BIST 100
8,898.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Dünya

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

New York

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları toplamda 200'e ulaştı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), bugüne kadar en az 2 bin 100 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor.

Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.

Starlink'ten afetzedelere ücretsiz internet

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının uydu internet hizmeti Starlink, Helene Kasırgası'ndan zarar gören bölgelere bir ay boyunca internet desteği saylayacağını duyurdu.

Starlink yetkilileri, X'ten yaptıkları yazılı açıklamada, kasırgadan etkilenen bölgelerde "arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için" 30 gün boyunca ücretsiz hizmet verileceğini belirtti.

ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden Powerotuages internet sitesine göre, söz konusu 5 eyalette, kasırganın verdiği hasar nedeniyle hala yaklaşık 1 milyon müşteriye elektrik ulaştırılamadığı kaydedildi.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, geçen hafta Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barıştan yana olan irademizi insanlık yararına teknolojiler geliştirme şeklinde de sürdüreceğiz
MGK Bildirisi: İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında Türkiye Lübnan halkının yanında
Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Dışişleri, Zürih'te anaokulu saldırısında yaralanan Aras'ın durumunun yakından takip edildiğini bildirdi
Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

ABD, Sincan'da zorla çalıştırma şüphesiyle iki Çinli şirketi daha yaptırım listesine aldı

Araştırma: ABD'de tropik siklonların yol açtığı dolaylı ölümler, doğrudan ölümlerin çok üzerinde

Araştırma: ABD'de tropik siklonların yol açtığı dolaylı ölümler, doğrudan ölümlerin çok üzerinde
Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti

Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Washington'da Türk basın mensuplarıyla buluştu

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Washington'da Türk basın mensuplarıyla buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet