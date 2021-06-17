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Dünya

ABD'de genç kadınların kariyer hedeflerine yönelmesiyle nüfus artışı yavaşlıyor

ABD'de genç kadınların kariyer hedeflerine daha fazla öncelik vererek anne olma planlarını ertelemesi nedeniyle 1930'lardan bu yana ülkedeki en yavaş nüfus artışının yaşandığı belirtildi.

Emel Öz   | 17.06.2021
ABD'de genç kadınların kariyer hedeflerine yönelmesiyle nüfus artışı yavaşlıyor

Ankara

The New York Times'da yer alan analizde, ABD'de 30 yaş altındaki kadınların çocuk sahibi olma olasılığının önceki yıllara göre çok daha azaldığı belirtildi.

ABD'de 2007'den bu yana, 20'li yaşlardaki kadınların doğum oranının yüzde 28 düştüğüne işaret edilen analizde doğum oranının, en hızlı istihdam artışının olduğu yerlerde daha fazla düştüğü vurgulandı.

Vermont eyaletinde Middlebury Üniversitesinde ekonomist Caitlin Myers, "Buradaki hikaye, doğum oranları hızla düşen genç kadınlarla ilgili" ifadesini kullanarak, son 10 yılda aniden muazzam bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Myers, coğrafi olarak düşünüldüğünde doğum oranının, en hızlı istihdam artışının olduğu, kadınların çocuk sahibi olmak için daha fazla beklemeye teşvik edildiği yerlerde daha fazla düştüğünü kaydetti.

Analizde, doğum oranlarının yükseldiği tek yaş grubunun 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlar olduğu ancak bu yaş grubundakilerin doğum oranlarında bile son üç yılda azalma görüldüğü ifade edildi.

ABD'deki farklı etnik kökenliler arasında açık ara farkla en yüksek doğurganlığa sahip olan Latin Amerika kökenli kadınların doğum oranı, 2007'den bu yana üçte bir azaldı.

Ülkede geçen ay yayımlanan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) raporunda, ülkede doğum oranının 1979 yılından bu yana en büyük yıllık düşüşü yaşadığı belirtilmişti.


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