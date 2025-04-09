ABD'de Filistin destekçisi bir öğrencinin avukatı Makled, havalimanında sorguya çekildi
ABD'deki Michigan Üniversitesinde 2024'te Filistin'e destek gösterisine katılmasının ardından gözaltına alınan bir öğrencinin avukatı Amir Makled, havalimanında sorgulandığını bildirdi.
Ankara
Filistin destekçisi öğrencinin avukatı Makled, tatil dönüşünde havalimanında yaşadıklarına ilişkin Detroit Free Press'e konuştu.
İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) tarafından sorgulandığını söyleyen Makled, kendisine, müvekkilleriyle ilgili sorular sorulduğunu belirtti.
Amir Makled, CBP'nin kendisinden telefonunu da talep ettiğini aktararak "Onlara, 'İşimin neredeyse tamamı telefonumda. Telefonuma pervasızca erişemezsiniz.' dedim." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 1,5 saatin ardından salıverildiğini söyleyen Makled, polislerin telefonunu almadığını ancak rehberindeki kişileri incelediğini söyledi.
Avukat Makled, ABD vatandaşı olduğu için sınır dışı edilmekten korkmadığının altını çizerek "Bu yönetim başka hiçbir yönetimin yapmadığını yaparak avukatları hedef alıyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.