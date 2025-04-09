Dolar
38.01
Euro
42.08
Altın
3,041.97
ETH/USDT
1,475.00
BTC/USDT
77,644.00
BIST 100
9,428.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrencinin avukatı Makled, havalimanında sorguya çekildi

ABD'deki Michigan Üniversitesinde 2024'te Filistin'e destek gösterisine katılmasının ardından gözaltına alınan bir öğrencinin avukatı Amir Makled, havalimanında sorgulandığını bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
ABD'de Filistin destekçisi bir öğrencinin avukatı Makled, havalimanında sorguya çekildi

Ankara

Filistin destekçisi öğrencinin avukatı Makled, tatil dönüşünde havalimanında yaşadıklarına ilişkin Detroit Free Press'e konuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) tarafından sorgulandığını söyleyen Makled, kendisine, müvekkilleriyle ilgili sorular sorulduğunu belirtti.

Amir Makled, CBP'nin kendisinden telefonunu da talep ettiğini aktararak "Onlara, 'İşimin neredeyse tamamı telefonumda. Telefonuma pervasızca erişemezsiniz.' dedim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saatin ardından salıverildiğini söyleyen Makled, polislerin telefonunu almadığını ancak rehberindeki kişileri incelediğini söyledi.

Avukat Makled, ABD vatandaşı olduğu için sınır dışı edilmekten korkmadığının altını çizerek "Bu yönetim başka hiçbir yönetimin yapmadığını yaparak avukatları hedef alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: (Doğum yardımı ödemeleri) Değerlendirme sürecinden sonra annelerimizin hesabına yatıracağız
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Hayvansal menşeli parça bulunan ürünlerin hangi hayvandan üretildiği tüketicilere bildirilecek

Benzer haberler

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, istihbarat kurumlarını denetleme ekibi kurdu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, istihbarat kurumlarını denetleme ekibi kurdu

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrencinin avukatı Makled, havalimanında sorguya çekildi

ABD Başkanı Trump, tarifelerden günde yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını savundu

Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin ikinci dalgası hissediliyor

Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin ikinci dalgası hissediliyor
AP ajansının ABD başkanlık faaliyetlerine tam erişimi için Beyaz Saray'a talimat

AP ajansının ABD başkanlık faaliyetlerine tam erişimi için Beyaz Saray'a talimat
Gazze'de Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti

Gazze'de Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet