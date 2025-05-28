Dolar
39.06
Euro
44.27
Altın
3,311.43
ETH/USDT
2,634.90
BTC/USDT
108,942.00
BIST 100
9,211.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de federal yargıç, Trump'ın WilmerHale hukuk firmasını hedef alan kararnamesini iptal etti

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın, eski özel yetkili savcı Robert Mueller ile bağlantıları olan hukuk firması WilmerHale'in güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan başkanlık kararnamesini iptal etti.

Şilan Turp  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
ABD'de federal yargıç, Trump'ın WilmerHale hukuk firmasını hedef alan kararnamesini iptal etti

Ankara

ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, Trump'ın hukuk firması WilmerHale'i hedef alan kararnamesine ilişkin kararını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Anayasaya aykırı" şeklinde nitelendirdiği kararnameyi kalıcı olarak yürürlükten kaldırdığını açıklayan Leon, kararında, "Amerikan adalet sisteminin temel taşı, korkutucu da olsa popüler olmayan davaları üstlenmeye hazır, bağımsız bir yargı ve bağımsız bir barodur." ifadesini kullandı.

Leon, "Trump'ın hoşuna gitmeyen davaları üstlenenlerin cezalandırıldığını" gösteren bu kararnamenin yürürlükte kalmasına izin vermenin "Kurucu Babaların hükmüne ve vizyonuna sadakatsizlik olacağını" kaydetti.

Trump, 28 Mart'ta, eski özel yetkili savcı Mueller ile bağlantıları olan hukuk firması WilmerHale'in güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Hükümet yetkililerinin WilmerHale çalışanlarıyla etkileşime girmesinin sınırlandırılması öngörülen kararnamede, firmanın ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmeyeceğine dair bir feragatname vermemesi halinde hükümet kurumlarında firma ile çalışılmayacağı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de bir iş yerindeki patlama güvenlik kamerasında
Bakan Kurum yeniden imar edilen Mardin'in Nusaybin ilçesinin görüntülerini paylaştı
Türkiye ve dünya gündemi
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 89 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Benzer haberler

Trump, Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini belirtti

Trump, Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini belirtti

ABD'de federal yargıç, Trump'ın WilmerHale hukuk firmasını hedef alan kararnamesini iptal etti

ABD'den Rusya ile Ukrayna'ya "gerilimi daha fazla artırmamaları" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki gıda krizinden dolayı Hamas'ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki gıda krizinden dolayı Hamas'ı suçladı
İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu İran'la müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı

İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu İran'la müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı
ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle 160 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle 160 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet