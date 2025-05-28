ABD'de federal yargıç, Trump'ın WilmerHale hukuk firmasını hedef alan kararnamesini iptal etti
ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın, eski özel yetkili savcı Robert Mueller ile bağlantıları olan hukuk firması WilmerHale'in güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan başkanlık kararnamesini iptal etti.
Ankara
ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, Trump'ın hukuk firması WilmerHale'i hedef alan kararnamesine ilişkin kararını açıkladı.
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"Anayasaya aykırı" şeklinde nitelendirdiği kararnameyi kalıcı olarak yürürlükten kaldırdığını açıklayan Leon, kararında, "Amerikan adalet sisteminin temel taşı, korkutucu da olsa popüler olmayan davaları üstlenmeye hazır, bağımsız bir yargı ve bağımsız bir barodur." ifadesini kullandı.
Leon, "Trump'ın hoşuna gitmeyen davaları üstlenenlerin cezalandırıldığını" gösteren bu kararnamenin yürürlükte kalmasına izin vermenin "Kurucu Babaların hükmüne ve vizyonuna sadakatsizlik olacağını" kaydetti.
Trump, 28 Mart'ta, eski özel yetkili savcı Mueller ile bağlantıları olan hukuk firması WilmerHale'in güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan başkanlık kararnamesine imza atmıştı.
Hükümet yetkililerinin WilmerHale çalışanlarıyla etkileşime girmesinin sınırlandırılması öngörülen kararnamede, firmanın ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmeyeceğine dair bir feragatname vermemesi halinde hükümet kurumlarında firma ile çalışılmayacağı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.