Dolar
41.60
Euro
48.91
Altın
3,869.22
ETH/USDT
4,374.60
BTC/USDT
118,431.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Küresel Sumud Filosu”ndaki "Fair Lady” gemisinden yayındayız. İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Ekonomi

S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, hükümetin kapanmasının ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine hafif bir darbe vuracağı ancak ekonomik belirsizliği artırdığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor

New York

S&P Global'den yapılan açıklamada, her hafta için kapatmanın büyümeyi 0,1-0,2 puan azaltabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu tahminin önceki kapanmaların etkilerine dayandırılarak yapıldığı aktarılan açıklamada, federal çalışanların kapanma sona erdikten sonra geriye dönük maaşlarını almaları dolayısıyla kaybedilen GSYH büyümesinin genellikle kısmen telafi edildiği vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, yıllık federal fonların onaylanmasının Temsilciler Meclisi'nde basit çoğunluğa ve Senato'da 60 oy barajına bağlı olduğu anımsatılarak, Kongre'deki dağılım göze alındığında kapanmanın sona ermesinin parti çizgileri ötesinde müzakereleri gerektirdiği ifade edildi.

Hükümetin kapanmasının genellikle genel ekonomi üzerinde marjinal bir etkiye sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ikincil etkilerin zamanla artabileceği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin kapanması dolayısıyla önemli ekonomik verilerin açıklanmasındaki uzun süreli bir gecikmenin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne belirsizlik katacağı vurgulandı.

Fed'in parasal gevşemenin büyük ölçüde verilere bağlı olduğunu vurguladığına değinilen açıklamada, "Mevcut koşullar altında, bu yıl sonuna kadar iki kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2026'da 50 baz puanlık bir gevşeme daha bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoydu
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye genelinde protesto edildi
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler

Benzer haberler

S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor

S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor

Beyaz Saray: Hamas'ın Gazze planını kabul etmesini umuyoruz

Fitch: ABD'de hükümetin kapanması, politika yapma zorluklarını ortaya koyuyor

Trump, Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladı

Trump, Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladı
ABD'de hükümetin kapanması Fed'in faiz indirimlerini öteleyebilir

ABD'de hükümetin kapanması Fed'in faiz indirimlerini öteleyebilir
Yerli sosyal medya platformları: Dijital egemenlik için yeni bir adım mı?

Yerli sosyal medya platformları: Dijital egemenlik için yeni bir adım mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet