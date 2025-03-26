ABD'de federal yargıç, Filistin destekçisi öğrenci Chung'ın gözaltına alınamayacağına hükmetti
ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek gösterilerine katılan Columbia Üniversitesi öğrencisi Yunseo Chung'ın göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alınamayacağına hükmetti.
Ankara
Columbia Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Chung, kampüste Filistin'e destek gösterilerine katılmasının ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) gözaltına alınması emrine karşı açtığı davada sonuç aldı.
New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Naomi Reice Buchwald, Chung'ın göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alınamayacağına hükmetti.
Buchwald, hükümetin Chung'ın gözaltına alınması için yeterli gerekçe ve kanıt sunmadığını belirtti.
ICE'nin gözaltı emri çıkarılacağını ve kalıcı ikamet izninin iptal edileceğini bildirmesinin ardından 24 Mart'ta dava açan Chung'ın avukatlarından Ramzi Kassem, "Yunseo Chung artık ICE'nin gece vakti kapısına gelip kendisini götürmesi korkusuyla yaşamak zorunda değil." ifadelerini kullandı.
ABD'ye 7 yaşında gelen Chung'ın kalıcı oturum izni ve yeşil kartı bulunuyor.
Chung hakkında çıkarılan gözaltı emri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi protestocuları gözaltına alma ve sınır dışı etme çabalarının bir örneği.
Benzer şekilde, Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden "yeşil kartlı daimi ikamet sahibi" Filistinli aktivist Mahmud Halil de 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.