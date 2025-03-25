Dolar
38.00
Euro
41.05
Altın
3,014.44
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
86,655.00
BIST 100
9,299.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Filistin yanlısı bir öğrenci, kendisini sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimine dava açtı

ABD'de, Filistin yanlısı bir üniversite öğrencisi, kendisini sınır dışı etmek isteyen Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Nuri Aydın  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
ABD'de Filistin yanlısı bir öğrenci, kendisini sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimine dava açtı

İstanbul

The Guardian'ın haberine göre, ülkede kalıcı ikamet izniyle bulunan Columbia Üniversitesi'nin 21 yaşındaki öğrencisi Yunseo Chung, 2023'ten bu yana kampüste Filistin yanlısı gösterilere katılıyor.

Chung, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) kendisi hakkında tutuklama emri çıkarması ve statüsünün iptal edileceğini söylemesinin ardından şikayette bulundu.

Columbia Üniversitesi öğrencisi Chung, mahkemeye başvurusunda, hükümetin eylemlerini "şok edici bir aşırılık" ve haklarına yönelik "benzeri görülmemiş ve gerekçelendirilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Chung hakkında çıkarılan gözaltı emri, Başkan Donald Trump yönetiminin Hamas'ı desteklemekle suçladığı Filistin yanlısı protestocuları gözaltına alma ve sınır dışı etme çabalarının son örneği oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatının ardından ülkede yasal olarak yeşil kartla bulunan Columbia Üniversitesi mezunu Mahmud Halil de benzer şekilde 8 Mart'ta ICE tarafından gözaltına alınmıştı.

Halil, geçen yıl okulda düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde önemli bir rol oynarken, herhangi bir kanıt sunulmamasına rağmen "Hamas ile uyumlu faaliyetlerde bulunmakla" suçlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere siyasilerden tepkiler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullarda önceliğimiz toplumsal ve bireysel etik değerler
Antalya'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD'de Filistin yanlısı bir öğrenci, kendisini sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimine dava açtı

ABD'de Filistin yanlısı bir öğrenci, kendisini sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimine dava açtı

ABD'li yetkililer, Yemen'deki savaş planlarını yanlışlıkla Amerikalı bir gazeteciye göndermiş

Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi

Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yakında imzalayacaklarını söyledi

Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yakında imzalayacaklarını söyledi
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e yönelik askeri desteği durdurmaya çağırdı

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e yönelik askeri desteği durdurmaya çağırdı
Alman ilaç şirketi Bayer, ABD’de Roundup davasında 2,1 milyar dolar ödemeye mahkum edildi

Alman ilaç şirketi Bayer, ABD’de Roundup davasında 2,1 milyar dolar ödemeye mahkum edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet