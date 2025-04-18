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Dünya

ABD'de federal yargıç, CFPB çalışanlarının topluca işten çıkarılmasına karşı karar verdi

ABD'de federal yargıç, Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun (CFPB) yüzlerce çalışanını topluca işten çıkarma kararına karşı karar verdi.

Şerife Çetin  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
ABD'de federal yargıç, CFPB çalışanlarının topluca işten çıkarılmasına karşı karar verdi

New York

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jackson, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin daha önce CFPB'nin faaliyetlerini tamamen durdurulmasına dair karar verdiğini anımsattı.

Trump yönetiminin söz konusu karara uygun hareket etmemesinin endişe verici olduğunu belirten Jackson, CFPB yetkililerinin yüzlerce çalışanı topluca işten çıkarmaya veya bilgisayar sistemlerine erişimlerini kesmeye hakkı olmadığına ve bu uygulamanın derhal durdurulması gerektiğine hükmetti.

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Jackson, 28 Nisan'daki duruşmada, kurum çalışanlarının sayısını düşürme planı üzerine çalışanları dinleyeceğini açıkladı.

Trump yönetimi, CFPB'den yaklaşık 1500 kişinin işten çıkarılmasını planlarken CFPB'nin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da talep etmişti.

Yargıç Jackson ise bu karara karşı hükmetmişti.

Tüketici Finansal Koruma Bürosu, eski ABD Başkan Barack Obama döneminde 2008'de yaşanan ekonomik krizin ardından mali reform kapsamında kurulmuştu.

Kongre'nin onayıyla oluşturulan CFPB'nin kaldırılabilmesi için yine Kongre'nin onayı gerekiyor.

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