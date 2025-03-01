ABD'de federal çalışanlara yaptıkları işi listelemeleri istenen bir e-posta daha gönderildi
ABD'de federal çalışanlara, son haftada yaptıkları işi listelemeleri talep edilen bir e-posta daha gönderildiği ortaya çıktı.
Istanbul
"Geçen hafta ne yaptınız? Bölüm 2" başlıklı yeni bir e-posta, bazı federal çalışanlara Personel Yönetim Ofisinin (OPM) e-posta adresinden gönderilirken bazılarına ise görev yaptıkları departmanlardan iletildi.
Yeni e-postada önceki gibi federal çalışanlardan "geçen hafta yerine getirdikleri 5 iş faaliyetini listelemeleri" talep edilerek, idarecilerini de e-postada bilgi kısmına eklemeleri gerektiği kaydedildi.
Faaliyetlerinin "gizli veya hassas" olması durumunda çalışanların bunu belirtmesi istenen e-postada, bundan sonra her hafta başında federal çalışanlardan yeni cevap bekleneceği belirtildi.
Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması
DOGE'nin sorumlusu olan Musk tarafından duyurulan ilk e-posta girişiminde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hükümeti küçültme çabalarının bir parçası olarak federal çalışanlardan bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetini listelemeleri istenmişti.
Musk, söz konusu e-postaya 24 Şubat'a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ilgili çalışanların "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.
Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak, duruma tepki göstermişti.
Uygulama Trump'ın, Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.
Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.
Musk, 24 Şubat akşamı konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, federal çalışanlara söz konusu e-postaya dönüş yapmaları için ikinci bir şans verdiklerini ve herkesin buna uyması gerektiğini ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.