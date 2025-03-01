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Dünya

ABD'de federal çalışanlara yaptıkları işi listelemeleri istenen bir e-posta daha gönderildi

ABD'de federal çalışanlara, son haftada yaptıkları işi listelemeleri talep edilen bir e-posta daha gönderildiği ortaya çıktı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
ABD'de federal çalışanlara yaptıkları işi listelemeleri istenen bir e-posta daha gönderildi

Istanbul

"Geçen hafta ne yaptınız? Bölüm 2" başlıklı yeni bir e-posta, bazı federal çalışanlara Personel Yönetim Ofisinin (OPM) e-posta adresinden gönderilirken bazılarına ise görev yaptıkları departmanlardan iletildi.

Yeni e-postada önceki gibi federal çalışanlardan "geçen hafta yerine getirdikleri 5 iş faaliyetini listelemeleri" talep edilerek, idarecilerini de e-postada bilgi kısmına eklemeleri gerektiği kaydedildi.

Faaliyetlerinin "gizli veya hassas" olması durumunda çalışanların bunu belirtmesi istenen e-postada, bundan sonra her hafta başında federal çalışanlardan yeni cevap bekleneceği belirtildi.

Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

DOGE'nin sorumlusu olan Musk tarafından duyurulan ilk e-posta girişiminde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hükümeti küçültme çabalarının bir parçası olarak federal çalışanlardan bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetini listelemeleri istenmişti.

Musk, söz konusu e-postaya 24 Şubat'a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ilgili çalışanların "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak, duruma tepki göstermişti.

Uygulama Trump'ın, Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.

Musk, 24 Şubat akşamı konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, federal çalışanlara söz konusu e-postaya dönüş yapmaları için ikinci bir şans verdiklerini ve herkesin buna uyması gerektiğini ifade etmişti.

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