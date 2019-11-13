Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
104,828.20
Altın
1,463.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erdoğan ve Trump ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

Safvan Allahverdi   | 13.11.2019
ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem

ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında Türkiye karşıtı gösteri düzenledi. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), tarafından öncülük edilen protestoya, PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destek ile bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), tarafından öncülük edilen protestoya, PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destek ile bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti. 

Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti.

Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe

Benzer haberler

ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem

ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem

'PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter'

Kıran operasyonlarında 116 terörist etkisiz hale getirildi

Çocuk yaşta YPG/PKK'ya katılan iki terörist ikna sonucu teslim oldu

Çocuk yaşta YPG/PKK'ya katılan iki terörist ikna sonucu teslim oldu
Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti

Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti
Kıran operasyonlarında 103 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran operasyonlarında 103 terörist etkisiz hale getirildi