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Dünya

Trump, ikinci başkanlık döneminde Netanyahu'yu üçüncü kez ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkesin ardından ve Gazze'deki ateşkes görüşmeleri sürecinin başlamasından sonra, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu başkent Washington’da ağırlayacak.

Mücahit Oktay  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Trump, ikinci başkanlık döneminde Netanyahu'yu üçüncü kez ağırlayacak

Washington

Trump, Gazze’de ateşkes sağlanması yönünde baskı yaptığı Netanyahu ile başkanlık görevine ikinci kez başladığı ocak ayından bu yana Beyaz Saray’da üçüncü kez bir araya gelecek.

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Söz konusu görüşme, Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırısının ardından Tahran ile Tel Aviv arasında sağlanan ateşkesten sonra, Gazze’de de benzer bir ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması için Netanyahu’ya baskılarını artırdığı bir dönemde gerçekleşecek.​​​​​​​

İki liderin yarın akşam saatlerinde Beyaz Saray'da buluşması beklenirken, ABD basınında, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD'li bazı üst düzey yetkililerle bilgi alışverişinde bulunmak üzere Washington'da olduğu bilgisine yer verildi.

Trump-Netanyahu görüşmesinin, haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail ve ABD'nin ortak saldırısının ardından "bir çeşit zafer turu" niteliği taşıyacağı öngörülüyor.

ABD medyasında, bu görüşmenin aynı zamanda İsrail'de seçimlerin yaklaştığı ve Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının gündemden düşürülmeye çalışıldığı bir dönemde, İsrail Başbakanı’nın elini güçlendireceğine dikkati çekiliyor.

Trump, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz." demişti.

Aynı gün Hamas, Katar ve Mısırlı arabuluculara, son ateşkes önerisine ilişkin "olumlu" yanıtını iletmişti.

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