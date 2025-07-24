ABD'de doğurganlık oranı 2024'te en düşük seviyeyi gördü
ABD'de doğurganlık oranının 2024'te kadın başına 1,59 seviyesine gerilediği, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en düşük doğurganlık oranı olduğu belirtildi.
Ankara
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede doğurganlık oranına ilişkin 2024 verilerini açıkladı.
Buna göre, 2023'te kadın başına 1,62 olan doğurganlık oranı 2024'te 1,59'a geriledi.
Söz konusu oranın, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyeye işaret ettiği belirtildi.
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Colorado Boulder Üniversitesinden uzman Leslie Root, 1960'lı yılların başında yaklaşık 3,5 olan kadın başına doğurganlık oranının bu denli düşmesine ilişkin, "paniğe gerek olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.
Root, "ABD nüfusu halen artış gösteriyor ve ölümden daha fazla doğum gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.
Nüfus artışının sürdürülebilmesi için gerekli doğurganlık oranının kadın başına 2,1 olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.